Сегодня в Казани пройдет дождь, возможен град

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Сегодня в Казани сохранится переменная облачность, местами возможен дождь, гроза и град. Ветер юго-западный 5—10 м/с с порывами до 22 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +25 до +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер юго-западный 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +24 до +29 °С.

Исходя из данных «Яндекс. Погоды», в Казани на протяжении целого дня будет идти сильный дождь.