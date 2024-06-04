В Менделеевском районе Татарстана открылся первый пляж со спортплощадкой, зоной для гриля и парковкой

1 июня в поселке Тихие Горы на берегу Камы открылись пляж и набережная. Это первое пространство для отдыха у воды в Менделеевском районе, где много лет не было ни одного организованного пляжа или пирса, сообщили в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

Менделеевск расположен на берегу реки Камы, и теперь у жителей города и гостей появилось комфортное место для отдыха. До благоустройства местные жители использовали территорию как дикий пляж, что было небезопасно. Теперь же здесь появились благоустроенные зоны отдыха, а сам пляж получил название «Тихие горы».

Территория пляжа была очищена от зарослей, а ландшафт дополнен новыми растениями: ивами, соснами, барбарисом, черемухой и шалфеем. По замыслу архитекторов «Тихие горы» должны стать местом перезагрузки и восстановления сил для жителей и гостей города. Возможно, эта зона станет для жителей «третьим местом» на открытом воздухе.

На территории общественного места организована входная зона с размещением зон рекреации, фуд-корт, детская и спортивная площадки, волейбольное поле, гриль-зона, зона отдыха с палатками, пляжная зона отдыха у воды и парковка.

Комфортное место отдыха у воды также скоро появится и в Лаишевском районе на «Камском море». Сейчас на набережной укладывают деревянные настилы, чистят песок и ремонтируют общественные туалеты.

Разиль Самигуллин