Россиян предупредили о подорожании молока

Фото: Динар Фатыхов

Согласно прогнозу доктора экономических наук, профессора кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрия Шедько, цены на молоко в России будут оставаться стабильными в июле — сентябре 2024 года. Однако уже в октябре — декабре ожидается повышение стоимости молока на 5—10%, сообщает «Газета.ru».

По мнению эксперта, факторы, влияющие на рост цен, включают увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию, а также затраты на логистику, ветеринарные препараты, упаковку и оплату труда работников. Кроме того, возрастут другие расходы, составляющие себестоимость продукции.

Однако меры государственной поддержки и ограничения роста цен могут сдерживать повышение стоимости. В целом спрос россиян на молоко не изменится.

Важно отметить, что заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов ранее сообщил о снижении инфляции в России. Так называемый Индекс Мишек, который показывает уровень инфляции на основе 14 категорий товаров, в мае 2024 года вырос на 8,7% к маю 2023 года, тогда как в апреле рост составил 11,2%.

Министерство экономического развития РФ также подтверждает снижение темпов инфляции: с 21 по 27 мая 2024 года инфляция в годовом выражении составила 8,15%, что ниже показателя неделей ранее (8,12%). Стоит подчеркнуть, с 1 мая в крупных торговых сетях, насчитывающих более 50 магазинов, начал работать механизм блокировки продаж просроченной и нелегальной молочной продукции и бутилированной воды.

Разиль Самигуллин