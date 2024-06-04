Герман Греф заявил о перегреве российской экономики

Фото: Максим Платонов

Глава Сбербанка Герман Греф выступил в Совете Федерации с заявлением о том, что российская экономика сильно перегрета, сообщает ТАСС.

Он отметил, что основные мощности сейчас загружены на уровне 84%, и это предел, выше которого двигаться уже невозможно. Также специалист подчеркнул, что в экономику поступают огромные средства через бюджетный импульс.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на заявления Германа Грефа, по данным Международного валютного фонда и Всемирного банка, экономика России заняла десятое место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении с начала XXI века.

Разиль Самигуллин