Александр Радулов не принял решение о завершении карьеры и ведет переговоры с двумя клубами

Фото: Максим Платонов

Бывший игрок «Ак Барса» Александр Радулов не принял решение о завершении карьеры и ведет переговоры с двумя клубами, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на комментарии агента игрока Александра Черных.

— Переговоры с клубами сейчас есть. Это не московские команды. Он однозначно не принял решение о завершении карьеры. Есть два предложения, которые мы обсуждаем с клубами, — рассказал агент игрока.

В прошедшем сезоне Александр Радулов сыграл 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 очков, забив 16 шайб и отдав 24 результативные передачи. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх. Новость о том, что капитан команды покидает казанский «Ак Барс», появилась сегодня, игрок провел в клубе два сезона.

Разиль Самигуллин