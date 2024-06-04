Из Казани запустят прямые авиарейсы в Мурманск

Фото: Максим Платонов

С сегодняшнего дня авиакомпания Nordwind Airlines запустила регулярные рейсы из Казани в Мурманск и обратно. Полеты из международного аэропорта «Казань» будут выполняться трижды в неделю. В полетах будут задействованы авиалайнеры Boeing 737-800 и Airbus A321, сообщает пресс-служба мэрии.



Из Казани можно улететь по вторникам в 23.45 и по субботам в 2.10, а вернуться — по средам в 4.45 и по субботам в 6.20. Время в пути составит около трех часов.



Кроме того, с 1 июля из Казани запустят дополнительные авиарейсы в Нижневартовск. Полеты планируются по понедельникам и пятницам.

Напомним, авиакомпания «Туркменистан» с 2 июня временно приостановила выполнение рейсов из Ашхабада в Казань и обратно. Причины такого решения неизвестны.

Рената Валеева