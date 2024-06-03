В России предложили ввести ответственность за допущение травли детей

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила раскрыть в законе понятие травли и установить ответственность социальных педагогов за допущение таких фактов, сообщает РИА «Новости».

В ежегодном докладе уполномоченного говорится о необходимости рекомендовать правительству России внести изменения в законодательство, раскрывающие понятие травли, а также ввести административную ответственность для социальных педагогов и других должностных лиц за допущение подобных ситуаций.

Кроме того, органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рекомендовано продолжить анализ состояния законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних лиц и мониторинг интернета. Особое внимание предлагается уделять фактам травли (буллинга) в образовательных организациях и социальных учреждениях. По итогам мониторинга будут вырабатываться действенные меры профилактического характера, в том числе в сфере информационной безопасности.

Также в документе сказано, что при выявлении в сети «Интернет» информации, содержащей сведения о противоправных действиях, унижающих честь и достоинство ребенка, необходимо информировать органы полиции в целях блокировки этой информации и принятия мер, направленных на защиту прав детей.

Стоит подчеркнуть, что травля в интернете тревожит 33% подростков в России. Так, чаще всего подростки задают в поисковой системе вопросы про кибербуллинг (33% ответ). Каждого четвертого — 25% — беспокоит интернет-зависимость. Также несовершеннолетние интересуются игроманией (21%) и мошенничеством в Сети (11%). На другие темы пришлось еще 10% запросов.

Разиль Самигуллин