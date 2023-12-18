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Каждого третьего подростка в России беспокоит кибербуллинг

03:30, 18.12.2023
Каждого третьего подростка в России беспокоит кибербуллинг
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Травля в интернете тревожит 33% подростков в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Альянс по защите детей в цифровой среде.

Чаще всего подростки задают в поисковой системе «Яндекс» вопросы про кибербуллинг (33% ответ). Каждого четвертого — 25% — беспокоит интернет-зависимость. Также несовершеннолетние интересуются игроманией (21%) и мошенничеством в Сети (11%). На другие темы пришлось еще 10% запросов.

— Мы выяснили, что около 30% подростков испытывают недостаток информации о том, как реагировать на цифровые вызовы и как защитить себя в интернете, — заявила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

Напомним, с мая по ноябрь этого года количество эпизодов буллинга несовершеннолетних в интернете увеличилось на 19,5% год к году. Причиной агрессивных высказываний становились посты о внутренних конфликтах среди несовершеннолетних. Кроме того, буллинг провоцировал контент, направленный против конкретного ребенка или группы детей.

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Галия Гарифуллина
АналитикаОбщество
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