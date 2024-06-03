Рейсы в аэропорт Казани перенаправлены на другие аэродромы

Фото: Максим Платонов

Все направляющиеся в Казань самолеты были перенаправлены в аэропорты Ульяновска, Самары, Чебоксар, Уфы и Москвы (Внуково), заявили в пресс-службе казанского аэропорта.

Напомним, сегодня начиная с 11.29 по московскому времени аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы.

— Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, — отметили в Росавиации.