Аэропорт Казани временно ограничил работу
Аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.
— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.29 мск, — говорится в сообщении Росавиации.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, отметили там.
Сейчас все направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).Происшествия Татарстан