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Аэропорт Казани временно ограничил работу

12:18, 03.06.2024
Аэропорт Казани временно ограничил работу
Фото: Максим Платонов

Аэропорт Казани ввел временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11.29 мск, — говорится в сообщении Росавиации.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, отметили там.

Сейчас все направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково).

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