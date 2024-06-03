В Татарстане снижается уровень рождаемости

Фото: Динар Фатыхов

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова сообщила о снижении уровня рождаемости в республике. По словам министра, суммарный коэффициент рождаемости сейчас составляет 1,45. В 2015 году, когда в регионе был демографический пик, этот показатель достигал 1,8.

— К сожалению, в этом году мы видим снижение более чем на 6% по числу родившихся за январь — март. Но на тысячу населения число родивших у нас составляет 8,3, что в целом как и в России, а в Приволжском федеральном округе показатель ниже — 7,9, — отметила она.

Министр также рассказала, что каждый пятый житель республики — это ребенок, а число многодетных семей за последние 10 лет увеличилось в два раза.

Сейчас в Татарстане проживает 70,5 тысячи таких семей. На меры поддержки для них предусмотрено более 25 млрд рублей. Также напомним, что по итогам 2023 года Татарстан занял 14-е место в списке российских регионов по благосостоянию семей — остаток денег среднестатистической семьи с двумя детьми составил 61 456 рублей, а с одним ребенком — 76 099 рублей.

