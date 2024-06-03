МИД РФ поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков поздравил Клаудию Шейнбаум, победившую на президентских выборах в Мексике. Об этом он сообщил в ответ на запрос ТАСС.

— Мы, безусловно, поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом, — сказал Рябков.

Он также выразил надежду, что при новом руководстве отношения России и Мексики продолжат развиваться в позитивном ключе. Рябков отметил, что в последнее время у россиян возникают сложности при поездках в Мексику. По его словам, Россия ведет диалог с мексиканской стороной по этому вопросу.