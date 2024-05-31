УНИКС на выезде в третий раз проиграл ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Москве, на домашней площадке ЦСКА, завершился очередной матч армейцев с казанским УНИКСом в финальной серии Единой лиге ВТБ. Игра завершилась со счетом 80:72 (13:17, 20:15, 21:19, 26:21), счет в серии 3-0.

Теперь армейцы находятся в шаге от титула.



Самым результативным игроком стал американский защитник красно-синих Мело Тримбл, набравший 26 очков. В первой игре серии ЦСКА вырвал победу в концовке 96:95. Второй матч завершился со счетом 94:83.



В составе УНИКСа лучшим снайпером оказался Ненад Димитриевич. В его активе 19 очков, пять подборов и три ассиста. Также стоит выделить Джалена Рейнольдса (14) и Маркоса Найта (13).



Рената Валеева