Чернышенко: участие в Играх БРИКС подтвердили 97 стран

Фото: Артем Гафаров

Участие в Играх БРИКС, которые пройдут в Казани, подтвердили 97 стран. Об этом рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен ТАСС его пресс-службой.



— В 2024 году Российская Федерация председательствует в объединении БРИКС, и в текущих условиях данная площадка имеет для нашей страны приоритетное значение. Игры БРИКС, проводимые по поручению президента Владимира Путина, — важная составляющая плана председательства нашей страны в объединении, участие в них подтвердили уже 97 стран. Предстоящие соревнования необходимо провести на самом высоком уровне. У Казани огромный опыт организации международных спортивных мероприятий: в этом году в столице Татарстана с успехом прошли Игры будущего, надеюсь, эта традиция будет продолжена и с Играми БРИКС, — сказал он.

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов рассказал, что на встрече министров спорта стран БРИКС будут обсуждаться актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития спортивного сотрудничества. Также планируется запуск совместных проектов на пространстве БРИКС.

Уже подтверждено участие министров из Китая, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Ирана, а также представителей Индии, ЮАР и Бразилии.

Рената Валеева