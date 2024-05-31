В России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов

Фото: Ринат Назметдинов

Министерство транспорта Российской Федерации объявило конкурс на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке опытного образца программно-аппаратного комплекса, который обеспечит безопасность дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в регионах России, сообщает «Газета.ru».

Согласно техническому заданию, научная новизна исследования заключается в создании системы контроля и надзора за безопасным использованием СИМ в городских условиях, фиксация будет проводиться в автоматическом режиме.

В числе объектов, для которых понадобится фото- и видеофиксация, министерство указывает электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и другие аналогичные средства.

Минтранс приводит статистику правительства Москвы, согласно которой количество электросамокатов в сервисах кикшеринга увеличилось с 3 тысяч в 2018 году до 25 тысяч в 2021 году. При этом количество пользователей выросло с 30 тысяч до 1 млн, а количество поездок — со 170 тысяч до 8 миллионов.

Помимо комплекса фотофиксации нарушений, в рамках ОКР планируется разработать прототип учетного номера СИМ, совмещенного с меткой для дистанционного распознавания, и мобильное приложение для контроля СИМ. Также потребуется внести изменения в нормативные акты.

Госдума уже сообщала о работе над поправками для регулирования использования электросамокатов. Так, депутаты планируют ограничить использование самокатов несовершеннолетними, а также полную сертификацию данных СИМ, которые будут привозиться в Россию.

Разиль Самигуллин