Каждый третий россиянин хотел бы меньше работать в жару

Фото: Максим Платонов

Каждый третий россиянин (34,2%) хотел бы меньше работать в жару. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики центра «АльфаСтрахование».

Согласно опросу, 41% опрошенных мечтают о сокращенном рабочем дне летом, а 37% — о четырехдневной рабочей неделе или работе в удаленном режиме. При этом лишь 5,2% респондентов заявили о послаблениях от начальства при работе в жаркое время.

Также 17,8% участников исследования отметили, что руководство согласилось на изменение дресс-кода в тех случаях, где нет прямой необходимости его сохранять. Например, при работе в заведениях общепита можно исключить жакеты и колготки, а также допустить ношение мужчинами рубашек с коротким рукавом.

Для 16% респондентов руководство не пошло навстречу. Они сообщили, что коллектив выступал с инициативой об изменении графика в летние месяцы из-за высокой температуры в помещениях офиса и общественном транспорте. Остальные же отметили, что не предлагали ввести облегченный режим присутствия в офисе, но планируют сделать это.

Напомним, что Роспотребнадзор порекомендовал сокращать рабочий день, если в помещении больше 28,5 градуса. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса — на четыре часа.