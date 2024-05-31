В России снижается заболеваемость корью

Фото: Максим Платонов

С апреля в России снижается число случаев заражения корью. Пик циклического подъема заболеваемости пришелся на март 2023 года. Однако, как отмечают в Роспотребнадзоре, это было ожидаемо, так как подъем заболеваемости корью происходит каждые 4—6 лет, сообщил ТАСС.

В пресс-службе Роспотребнадзора также отметили, что благодаря вакцинации более 90% очагов заражения не имеют распространения. Всего в очагах в 2023 году было определено около 1,4 млн контактных, из них подлежало прививкам 272 тыс. контактных, своевременно были привиты 75% от подлежащих.

Особенность текущего периода — регистрация очагов кори среди не привитых мигрантов, лиц цыганской национальности, а также лиц, не привитых по религиозным убеждениям. По данным генотипирования вирусов кори, установлены факты завоза инфекции из 28 стран лицами, не имеющими прививок.

В настоящее время в России также снижается заболеваемость коклюшем. В стране регистрируются преимущественно единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции.

Разиль Самигуллин