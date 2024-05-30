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Средние предлагаемые заработные платы в Казани выросли на 12%

21:00, 30.05.2024
Средние предлагаемые заработные платы в Казани выросли на 12%
Фото: Максим Платонов

Эксперты «Авито Работы» сообщили «Реальному времени» итоги на рынке труда весной 2024 года в Казани. Специалисты проанализировали данные и отметили, что с марта 2023 года средние предлагаемые заработные платы выросли на 12%. Весной текущего года работодатели предлагали в среднем 62 767 рублей, а весной 2023-го — 55 951 рубль.

Примечательно, что профессия специалиста сервисного центра отличилась увеличением средних предлагаемых зарплат на 86%. В Казани весной этого года средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составила 74 787 рублей.

ПрофессияУВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНИХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАРПЛАТ, %Средняя зарплата, руб., полный день
Специалист сервисного центра86%74 487
Кровельщик76%123 018
Проектировщик57%98 840

В вопросе спроса работодателей самыми востребованными специалистами в Казани стали прорабы. Для них количество вакансий весной 2023 года выросло в 11 раз по сравнению с весной 2024-го.

ПРОФЕССИЯУВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ВАКАНСИЙ, РАЗЫСРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, РУБ., ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
Прораб1196 854
Водитель прочей спецтехники6,8106 066
Помощник по хозяйству5,831 206

Напомним, правительство Татарстана подготовило проект постановления о повышении заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля, сообщил председатель Комитета Леонид Якунин на заседании бюджетного комитета.

Рената Валеева
Общество Татарстан

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