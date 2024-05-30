Средние предлагаемые заработные платы в Казани выросли на 12%
Эксперты «Авито Работы» сообщили «Реальному времени» итоги на рынке труда весной 2024 года в Казани. Специалисты проанализировали данные и отметили, что с марта 2023 года средние предлагаемые заработные платы выросли на 12%. Весной текущего года работодатели предлагали в среднем 62 767 рублей, а весной 2023-го — 55 951 рубль.
Примечательно, что профессия специалиста сервисного центра отличилась увеличением средних предлагаемых зарплат на 86%. В Казани весной этого года средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составила 74 787 рублей.
|Профессия
|УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНИХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАРПЛАТ, %
|Средняя зарплата, руб., полный день
|Специалист сервисного центра
|86%
|74 487
|Кровельщик
|76%
|123 018
|Проектировщик
|57%
|98 840
В вопросе спроса работодателей самыми востребованными специалистами в Казани стали прорабы. Для них количество вакансий весной 2023 года выросло в 11 раз по сравнению с весной 2024-го.
|ПРОФЕССИЯ
|УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ВАКАНСИЙ, РАЗЫ
|СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, РУБ., ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
|Прораб
|11
|96 854
|Водитель прочей спецтехники
|6,8
|106 066
|Помощник по хозяйству
|5,8
|31 206
Напомним, правительство Татарстана подготовило проект постановления о повышении заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля, сообщил председатель Комитета Леонид Якунин на заседании бюджетного комитета.