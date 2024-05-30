Средние предлагаемые заработные платы в Казани выросли на 12%

Фото: Максим Платонов

Эксперты «Авито Работы» сообщили «Реальному времени» итоги на рынке труда весной 2024 года в Казани. Специалисты проанализировали данные и отметили, что с марта 2023 года средние предлагаемые заработные платы выросли на 12%. Весной текущего года работодатели предлагали в среднем 62 767 рублей, а весной 2023-го — 55 951 рубль.



Примечательно, что профессия специалиста сервисного центра отличилась увеличением средних предлагаемых зарплат на 86%. В Казани весной этого года средняя предлагаемая зарплата для таких специалистов составила 74 787 рублей.

Профессия УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНИХ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАРПЛАТ, % Средняя зарплата, руб., полный день Специалист сервисного центра 86% 74 487 Кровельщик 76% 123 018 Проектировщик 57% 98 840

В вопросе спроса работодателей самыми востребованными специалистами в Казани стали прорабы. Для них количество вакансий весной 2023 года выросло в 11 раз по сравнению с весной 2024-го.



ПРОФЕССИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ВАКАНСИЙ, РАЗЫ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, РУБ., ПОЛНЫЙ ДЕНЬ Прораб 11 96 854 Водитель прочей спецтехники 6,8 106 066 Помощник по хозяйству 5,8 31 206

Напомним, правительство Татарстана подготовило проект постановления о повышении заработной платы работников бюджетной сферы с 1 июля, сообщил председатель Комитета Леонид Якунин на заседании бюджетного комитета.

Рената Валеева