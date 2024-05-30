Ак Барс Банк запустил проектное финансирование бизнеса по стандартам исламского права

Компании, чья деятельность не противоречит нормам шариата, могут воспользоваться новым финансовым продуктом Ак Барс Банка — проектным финансированием, основанном на доверительном управлении («мудараба»).



В проектном финансировании банк выступает в роли инвестора, а предприниматель — управляющего. Прибыль между ними распределяется по заранее согласованным долям, партнеры также делят риски.

Новый исламский продукт разработан банком при участии Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте и получил одобрение, а также высокую оценку совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил директору центра исламского банкинга Ак Барс Банка Марату Садриеву сертификат о соответствии продукта канонам шариата.

Напомним, 20 сентября 2023 года Ак Барс Банк стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга. Стремясь обеспечить равные условия доступа к финансовым продуктам и услугам для всего клиентского сегмента, банк расширяет линейку исламских продуктов. Корпоративным клиентам банка также доступны исламский расчетный счет, корпоративная карта, факторинг по принципам шариата.

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