Новости экономики

21:07 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Ак Барс Банк запустил проектное финансирование бизнеса по стандартам исламского права

20:00, 30.05.2024

Компании, чья деятельность не противоречит нормам шариата, могут воспользоваться новым финансовым продуктом Ак Барс Банка — проектным финансированием, основанном на доверительном управлении («мудараба»).

В проектном финансировании банк выступает в роли инвестора, а предприниматель — управляющего. Прибыль между ними распределяется по заранее согласованным долям, партнеры также делят риски.

Новый исламский продукт разработан банком при участии Российского центра исламской экономики и финансов при Российском исламском институте и получил одобрение, а также высокую оценку совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вручил директору центра исламского банкинга Ак Барс Банка Марату Садриеву сертификат о соответствии продукта канонам шариата.

Напомним, 20 сентября 2023 года Ак Барс Банк стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию в сфере исламского банкинга. Стремясь обеспечить равные условия доступа к финансовым продуктам и услугам для всего клиентского сегмента, банк расширяет линейку исламских продуктов. Корпоративным клиентам банка также доступны исламский расчетный счет, корпоративная карта, факторинг по принципам шариата.

Реклама. ПАО «АК БАРС» Банк

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть699.9
  • Нижнекамскнефтехим96.45
  • Казаньоргсинтез102.4
  • КАМАЗ160.2
  • Нижнекамскшина70.2
  • Таттелеком0.906