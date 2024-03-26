За 9 лет в доменной зоне .tatar зарегистрировали более тысячи адресов

Фото: Максим Платонов

Ровно 9 лет назад, в марте 2015-го, началась свободная регистрация доменов в зоне .tatar. «Реальное время» выяснило, что по состоянию на 26 марта количество зарегистрированных в зоне доменов — 1072. В среднем в день создается один сайт по этому имени. Делегированных (активированных) — 950, их доля составляет 88,6%.

Домен .tatar предназначен для ресурсов татароговорящего культурного сообщества, а также для тех, кто ассоциирует себя с Республикой Татарстан и татарской национальностью. Цель домена — объединить в сети интернет лингвистическое разнообразие и представительство этнических групп татар по всему миру.

Если же сравнивать домен .tatar с крупнейшими сайтами мира, то отставание татарстанского будет исчисляться миллионами, поскольку количество используемых сайтов с доменов .com, .net, .org превышает 181 млн. Среди стран мира наиболее часто используют адресную строку Великобритании. Суммарно их количество составляет более 10 млн.

В России суммарное количество доменных адресов — более 5,5 млн. Их суммарное количество во всем мире, по последним подсчетам, около 354,7 млн. Если рассчитать сумму доменов .tatar, то они составят 0,0003% от общего количества в мире.

Ранее «Реальное время» подвело статистику использования домена .tatar на протяжении нескольких лет. Пик регистраций в 2016 году сменился стагнацией адресной строки. В 2020 году в «национальной» доменной зоне .tatar активны всего 904 домена.

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Разиль Самигуллин