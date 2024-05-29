Правительство Литвы утвердило список продуктов, запрещенных к ввозу из России и Белоруссии

Фото: Максим Платонов

В Литве вступил в силу запрет на ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии. Список из более чем 2,8 тысячи наименований был утвержден на заседании правительства Литвы по предложению Министерства сельского хозяйства. Постановление вступит в силу с 3 июня. Об этом сообщил портал радио LRT.



Сейм Литвы принял решение о запрете импорта сельхозпродукции из указанных стран в апреле. Теперь конкретный список запрещенных товаров утвержден правительством.



По его информации, в этот список вошли преимущественно продукты сельского хозяйства, включая мясо, рыбу, молоко и молочные продукты, яйца, мед, овощи, орехи и фрукты, кофе, чай, пряности, крупы и продукты их переработки, муку, крахмал, масла и жиры, сахар, какао, безалкогольные и алкогольные напитки, уксус, корма для животных, отходы пищевой промышленности, а также табак и его заменители.

В апреле 2024 года Минэкономики Японии сообщило о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу в Россию. В список вошли различные типы судов — пожарные и крановые, плавучие доки, плавучие и погружные платформы для бурения и добычи ресурсов, яхты и спортивные суда.



Рената Валеева