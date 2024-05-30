Сегодня в Казани до 24 градусов тепла, местами кратковременный дождь

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +22°С до +24°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с. Максимальная температура воздуха днем от +19 до +24°С.

Напомним, в середине мая профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Переведенцев рассказал, что одной из причин аномальной погоды в мае является то, что территория республики оказалась под влиянием антициклона.