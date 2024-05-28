Минфин внес в кабмин пакет поправок по изменению налоговой системы

Минфин внес в правительство РФ пакет законопроектов с изменениями в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.



Предложена четырехступенчатая прогрессия по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13 до 22% к 2025 году. Основные изменения:



ставка НДФЛ 13% останется неизменной для годового дохода до 2,4 млн рублей, а максимальная ставка будет установлена для дохода свыше 50 млн рублей;

предлагается установить на уровне 18% ставку НДФЛ для годового дохода от 5 млн до 20 млн рублей;

доходы участников СВО не попадут под повышенную ставку НДФЛ;

семьям с двумя и более детьми и душевым доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов будет предложен налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%;

налог на продажу объектов недвижимости до суммы в 2,4 млн рублей сохранится на уровне 13%, если выше — предлагается установить на уровне 15%;

тарифы страховых взносов свыше МРОТ предлагается снизить с 15% до 7,6% для малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах;

налоговые изменения затронут лишь 3,2% работающего населения.

Эти и другие налоговые поправки должны быть приняты в весеннюю сессию и вступить в силу с 1 января 2025 года.

