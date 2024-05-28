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Центробанк увеличит лимит одной операции в СБП для физлиц с 1 до 30 млн рублей

16:19, 28.05.2024
Центробанк увеличит лимит одной операции в СБП для физлиц с 1 до 30 млн рублей
Фото: Максим Платонов

Банк России может увеличить лимит одной операции для физических лиц в Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей при переводе средств между своими счетами в разных банках.

Обсуждение проекта указания продлится с 28 мая по 30 мая. Если оно будет одобрено, то указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, физлица смогут без комиссии переводить до 30 млн рублей между своими счетами несколькими способами: через мобильное приложение, личный кабинет на сайте банка и СБП. Исключение — перевод в отделении банка.

Рената Валеева
ЭкономикаБанки

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