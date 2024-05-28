Путин о легитимности украинской власти: «Нужно проводить глубокий анализ»

Путин выступает перед журналистами по итогам визита в Ташкент. Он заявил, что вопрос о легитимности власти в Украине требует глубокого анализа.



Согласно Конституции Украины, полномочия могут быть продлены только для Верховной Рады, о продлении полномочий главы государства в законодательстве страны не говорится. Однако в украинском законодательстве есть норма, согласно которой в текущей ситуации полномочия верховной власти передаются спикеру Рады.



— По своей сути украинская государственность основана на идее не президентской, а парламентской республики, вполне логично, что так выстроена сама Конституция и правовые акты, которые принимались на ее основе, — сказал глава государства.