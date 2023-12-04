Грузовик «Прогресс МС-25» доставил на МКС 2,5 тонны грузов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Грузовой корабль «Прогресс МС-25» пристыковался к российскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что ракета с кораблем стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 12:25 по московскому времени 1 декабря. Через 9 минут «Прогресс МС-25» отделился от третьей ступени и вышел на околоземную орбиту.

Корабль привез на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо, питьевую воду и азот. Кроме того, на нем доставили ресурсное оборудование, продукты питания, медицинские и санитарно-гигиенические средства.

Также он привез аппаратуру для научных экспериментов — инкубатор для изучения развития эмбрионов перепелиных яиц в условиях космического пространства.

В конце октября Китай запустил с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-17», который должен был доставить экипаж из трех человек на орбитальную станцию «Тяньгун». Космонавты проведут там около шести месяцев.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин