В Госдуму РФ внесен проект о ратификации соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции

Проект закона о ратификации Соглашения между Правительством России и Правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС) внесен в Государственную Думу РФ.

Соглашение было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года и направлено на создание организационной и правовой основ для взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Китаем в области строительства и эксплуатации МНЛС.

Задачей МНЛС является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.

Сотрудничество России и Китая в области создания и использования МНЛС позволит подготовиться к реализации научных космических проектов в будущем, а также избежать потенциальных технических и финансовых рисков при исследовании и использовании Луны.

Ранее сообщалось, что в январе — феврале 2023 года объем торговли между Россией и Китаем достиг 37 миллиардов долларов, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Разиль Самигуллин