В правительстве не поддержали законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении отдельной уголовной ответственности за распространение так называемых дипфейков — поддельных видеоматериалов, созданных искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.



С инициативой о введении ответственности за дипфейки выступал депутат от фракции ЛДПР Сергей Леонов. Он предложил дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за незаконное создание или распространение информации о людях без их согласия с помощью искусственного интеллекта, подменяющего лицо и голос.

В документе отмечается, что незаконное распространение персональных данных человека, в том числе с применением искусственного интеллекта, уже сейчас подпадает под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Мошенники научились применять нейросети, адаптируются к эволюции технологий и активно используют так называемые дипфейки:

— Было много случаев, когда мошенники создавали дипфейки, чтобы писать посты в социальных сетях со ссылкой на мошенническую страницу, один из громких примеров — это использование образа Илона Маска, — рассказал ведущий исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов.

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Маргарита Головатенко