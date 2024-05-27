Банки России отразили 13,9 млн попыток киберхищений в I квартале 2024 года

Фото: Динар Фатыхов

В январе — марте 2024 г. российские банки предотвратили хищения средств на сумму около 2 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центробанк.

Злоумышленники попытались украсть у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако потери граждан на 8% превышают средние показатели хищений 2023 года. При этом количество мошеннических операций почти не изменилось.

Центробанк инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях. Также ЦБ направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники. Эти номера подлежат блокировке.

Напомним, на Сбербанк во II квартале 2023 года было совершено 32 DDos-атаки. Это на 45% больше, чем кварталом ранее. В банке ведется активная работа по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства.

Разиль Самигуллин