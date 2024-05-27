В Казани восстановили движение транспорта на участке улицы Вишневского

Фото: Дарья Пинегина

В Казани на участке улицы Вишневского на пересечении с улицей Академической восстановили движение транспорта. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили в мэрии Казани.

— Дорога открыта для движения транспорта, «Водоканал» работы завершил, — ответили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее этот участок дороги перекрывали из-за ремонтных работ. Кроме того, временно меняли маршруты движения автобусов №1, 4, 25 и 71. Теперь они курсируют по прежнему маршруту через остановку общественного транспорта «ЦПКиО им. М. Горького».