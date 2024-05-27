Сегодня в Казани до 18 градусов тепла

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Сегодня в Казани прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +16 °С до +18 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3—8 м/с. Максимальная температура воздуха днем +14..+19 °С.

Напомним, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 27 и 28 мая наш регион вновь окажется под влиянием смещающегося с севера антициклона.