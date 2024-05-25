Сегодня в Казани до 27 градусов тепла

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +25 °С до +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем +23..+28 °С.

Напомним, в Татарстане в ближайшие дни ожидается переменчивая погода до +29 градусов. В прошедшие сутки в республике отмечалась малооблачная сухая погода.