В ЦБ назвали временным период высоких ставок в России

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Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что период высоких ставок является временным. Он подчеркнул, что высокие ставки в настоящее время необходимы для снижения инфляции. Об этом сообщает RT.

Заботкин отметил, что если сохранить заемные деньги дешевыми, то спрос будет значительно опережать предложение. По его словам, период высоких ставок служит интересам всего общества и направлен на достижение низкой инфляции.

Однако, как подчеркнул Заботкин, многие сомневаются в том, что ЦБ удастся достичь инфляции в 4% годовых. Это связано с тем, что в памяти людей больше сохранилось воспоминаний о периодах быстрого роста цен, хотя в 2017—2019 годах инфляция была на целевом уровне.

Напомним, аналитики из IRN прогнозировали, что ставки по ипотеке в России не опустятся до приемлемых уровней еще как минимум полтора года. Это связывают с затянувшимся периодом высоких ставок, при которых ипотека становится недоступной для большинства потенциальных заемщиков.

Разиль Самигуллин