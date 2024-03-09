Каждый четвертый россиянин выбирает российские вина

По результатам опроса, проведенного Роскачеством, каждый четвертый житель России предпочитает отечественное вино. Еще более трети опрошенных (34%) заявили, что большинство российских вин лучше иностранных.

При этом 41% респондентов по-прежнему выбирают зарубежные вина. Опросе приняли участие более 1,1 тысячи человек из разных регионов России. В июне 2022 года вино зарубежного производства предпочитали 49% опрошенных.

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Нафиса Миннехузина