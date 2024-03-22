Подростки Татарстана будут формировать мероприятия по «Пушкинской карте»

В Татарстане в апреле запустят пилотный проект детской дирекции при «Пушкинской карте». В ее рамках участники «Движения первых» в Татарстане смогут делиться отзывами о мероприятиях по «Пушкинской карте» и направлять запросы на их планирование локально, в районах. Такая практика вводится в России впервые, выяснило сегодня «Реальное время».

Поручение организовать детскую дирекцию при «Пушкинской карте» дала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева. По концепции, в состав Дирекции войдут участники и кураторы движения.



Заявку для включения в дирекцию можно отправить до конца марта. Для участия необходимо состоять в «Движении» и быть зарегистрированным в системе «Пушкинской карты».

Организация начнет работу в апреле, сообщили организаторы.

