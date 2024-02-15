Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 537 млрд рублей в начале 2024 года

Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 537 млрд рублей за первый месяц 2024 года.

Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила, что за январь 2024 года перечислила в федеральный бюджет более полутриллиона рублей. Это на 42% больше, чем в тот же период 2023 года. Тогда таможенные органы перечислили в казну 377,3 млрд рублей. Об этом сообщило ТАСС.

Плановое задание на 2024 год для ФТС составляет 7,4 трлн рублей. По данным ведомства, за январь таможенные органы зарегистрировали около 290 тыс. деклараций на товары. Автоматически зарегистрировано 83% от общего количества, автоматически выпущено почти 25%. Доля деклараций с таможенным досмотром составила менее 1%, а к экспортным декларациям досмотр применялся лишь в 0,25% случаев.

Ранее в конце декабря прошлого года сообщалось, что ФТС России перечислила в бюджет свыше 6 трлн рублей. Также ФТС хочет перечислить в федеральный бюджет 7,4 трлн рублей в 2024 году. Рост составит примерно 14%.



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Разил Самигуллин