В МИД России прокомментировали новый регламент МВД по правилам выдачи загранпаспортов

Фото: Максим Платонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что новый административный регламент МВД не повлияет на процедуру оформления заграничного паспорта для граждан России, проживающих за границей. До этого МВД России опубликовало приказ, в котором обновило правила выдачи заграничных паспортов.

— Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными, — сообщает Захарова.

Она опровергла эти слухи и подчеркнула, что оформление заграничных паспортов для граждан, проживающих за пределами России, осуществляется дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ в иностранных государствах. Никаких изменений в этой процедуре не произошло.



Также Мария Захарова отметила, что граждане РФ, временно прибывшие на территорию России, могут обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России. При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт.

Рената Валеева