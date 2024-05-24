Сегодня в Казани до 19 градусов тепла

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Сегодня в Казани прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +17 °С до +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По Татарстану прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с. Максимальная температура воздуха днем +15..+20 °С.

Напомним, в Татарстане в ближайшие дни ожидается переменчивая погода до +29 градусов. В прошедшие сутки в республике отмечалась малооблачная сухая погода.

Разиль Самигуллин