На этой неделе Татарстан ожидает прохладная и дождливая погода

Фото: Максим Платонов

В выходные дни погодные условия в Татарстане формировались под влиянием циклона с центром над Южным Уралом и его активных атмосферных фронтов. В республике наблюдалась неустойчивая погода с дождями, местами с сильными, в отдельных районах с грозами и сильным ветром. Об этом «Реальному времени» сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Сегодня Татарстан располагается в тыловой части циклона. Местами в восточных районах отмечается дождь, температуры в полдень составили от +12 до +18°. В отдельных районах усилился ветер до 17 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни сохранится холодная погода, временами с дождем. Завтра, 25 июня, ночью местами на востоке республики пройдет небольшой дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Минимальные температуры воздуха ночью составят от +7 до +12°, днем будет до +22°.

В среду, 26 июня, и в четверг, 27 июня, местами, преимущественно на востоке республики, прогнозируется небольшой и умеренный дождь. Температурный фон существенно не изменится: в ночные часы прогнозируется от +8 до +13°, днем до +22°.

По предварительным прогнозам, в пятницу, 28 июня, и в субботу, 29 июня, Татарстан будет по-прежнему находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Пройдут дожди различной интенсивности, местами ожидаются грозы, температуры воздуха в дневные часы не превысят от +14 до +19°.