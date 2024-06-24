Сегодня в Казани до +21 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +19 до +21°С. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 6—11 м/с.

По Татарстану прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, ночью в отдельных районах сильный. Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +17 до +22°С.