Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между Россией и Таиландом

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор с Королевством Таиланд о выдаче преступников. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В распоряжении говорится, что Министерству юстиции России необходимо по достижении договоренности с таиландской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Проект договора о выдаче был утвержден правительством Таиланда в марте 2023 года. Документ призван способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью. Тогда же генеральные прокуроры России и Таиланда подписали программу сотрудничества двух ведомств на 2023—2024 годы.

Напомним, в Госдуму внесен проект федерального закона об ужесточении миграционной политики. Он предполагает пожизненный запрет на въезд в Россию иностранным гражданам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную, а также снятую и погашенную судимость за совершение любого преступления на территории страны или за ее пределами.