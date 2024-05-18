Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старица Харьковской области

Подразделения российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Войска продолжили продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины.



Военные также сообщили о нанесении поражения живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеринарное в Харьковской области, Мирополье и Локня в Сумской области.

В течение суток также были отражены четыре контратаки штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны. Столкновения произошли в районах населенных пунктов Липцы, Тихое и Волчанск в Харьковской области.

8 мая Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

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Рената Валеева