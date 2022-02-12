В информационной системе ГИБДД произошел сбой

В работе федеральных информационный систем Госавтоинспекции произошел сбой, проинформировало ГИБДД Татарстана.



Сбои произошел по линии предоставления государственных услуг по регистрации автомобилей и выдачи водительских удостоверений.

В связи с этим Госавтоинспекция просит граждан, запланировавших посещение регистрационно-экзаменационных подразделений, перенести визит на следующую неделю.

«Возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30% гражданам, записавшимся на прием 12 и 13 февраля 2022 года, будет обеспечена в иной выбранный день. Прием граждан будет осуществляться до последнего заявителя», — сказано в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

В декабре прошлого года из-за массового сбоя в информационной системе было приостановлено оказание услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, временно был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

Маргарита Головатенко