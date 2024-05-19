В Конго предотвращена попытка государственного переворота

Фото: Динар Фатыхов

Официальный представитель Вооруженных сил Демократической Республики Конго заявил о срыве попытки государственного переворота. Путчисты были арестованы, однако их личности не раскрываются. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению конголезского новостного портала Actualite, возле резиденции одного из депутатов и кандидата на пост спикера нижней палаты парламента Виталя Камерхе произошла стрельба. В результате погибли три человека, в том числе двое полицейских.

В январе 2024 года президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в стране предотвратили попытку государственного переворота. По его словам, подозреваемые в его подготовке бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов готовили силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.

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Рената Валеева