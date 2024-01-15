Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о срыве попытки госпереворота

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что в стране предотвратили попытку государственного переворота. По его словам, подозреваемые в его подготовке, бизнесмен Имамидин Ташов и активист Тилекмат Куренов, готовили силовые провокации с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств.

— В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг, — заявил он в интервью киргизскому информационному агентству «Кабар».

По словом Жапарова, речь идет «не только о них, за ними стоят и другие группы». Однако киргизский лидер подчеркнул, что «народ за ними не последует».

— Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки». Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы, — обратил внимание Жапаров.

Президент Киргизии подчеркнул, что сейчас в стране нет никаких оснований для смены власти. По его словам, руководство республики и в будущем «не допустит появления поводов для этого». Жапаров также указал, что у правительства «хватит воли проводить честные и прозрачные выборы».

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Илина Хакимова