Путин поделился с Токаевым впечатлениями от визита в Китай

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы российский президент поделился впечатлениями от визита в Китай. Также были затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление партнерства России и Казахстана. Кроме того, Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с прошедшим днем рождения.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин после визита в Китай дал пресс-конференцию, на которой высказал мнение по поводу переговоров с Украиной, санкций против России, отсутствия планов брать Харьков и перестановок в Минобороны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева