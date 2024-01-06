В 2023 году на реализацию своих проектов молодежь Татарстана получила более 156 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году молодежь Татарстана получила свыше 149 млн рублей федеральных грантовых средств на осуществление своих идей. Более 37 млн рублей удалось привлечь вузам в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, рассказали в пресс-службе Минмолодежи республики.

Еще семь млн рублей были выиграны татарстанцами на Республиканском конкурсе грантов для физических лиц на реализацию социально значимых проектов для детей и молодежи. Его ежегодно проводит Министерство по делам молодежи региона.

— Республика Татарстан сегодня занимает лидирующие позиции в самых популярных направлениях поддержки проектов. Эти проекты имеют непосредственное влияние на нашу молодежь и развитие молодежной политики. Отмечу, что с каждым годом в грантовых конкурсах принимает участие не только молодежь крупных городов республики, но и активно заявляют свои идеи молодые люди из районов, — отметил глава ведомства Ринат Садыков.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Молодые представители республики привлекали средства для реализации своих проектов на таких конкурсах, как «Росмолодежь.Гранты», Фонд президентских грантов, «Большая перемена», «Регион добрых дел», «Гранты первых» и «Твой ход». В пресс-службе ведомства подчеркнули, что Татарстан занял пятое место по привлеченным средствам в рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты».

Напомним, по итогам первого конкурса 2024 года Президентского Фонда культурных инициатив (ПФКИ) из 321 заявки, поданной жителями Татарстана, 22 проекта получили поддержку. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель департамента коммуникаций ПФКИ Ольга Кудишина.

— Восьмое место в федеральном рейтинге занимает Татарстан по количеству поддержанных проектов. 22 проекта. 21 536 379 рублей — сумма поддержки. Предложенное софинансирование от авторов проектов и привлеченные средства — 31 947 013 рублей, — сообщила Кудишина.



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Галия Гарифуллина