В Госдуме предложили запретить распространение информации о табачных изделиях

Фото: Динар Фатыхов

В Государственную думу внесли законопроект, предлагающий запретить распространение информации, содержащей предложения о дистанционном способе распространения табачной продукции, никотинсодержащей продукции и кальянов.



Изменения предполагают запрет на распространение информации о дистанционной торговле табачной и никотиносодержащей продукцией в социальных сетях и на других платформах. Также предлагается ввести механизм мониторинга такой информации и способ пресечения доступа к ней.

Авторы инициативы отмечают, что в настоящее время запрет на дистанционную продажу табачной продукции не соблюдается. В ноябре 2023 года — январе 2024 года была проведена акция «Вейп-контроль онлайн», в ходе которой был выявлен 471 потенциально опасный интернет-ресурс, предлагающий купить никотинсодержащую продукцию.

Кроме того, был подготовлен проект федерального закона об административной ответственности за распространение информации о продаже никотинсодержащей продукции дистанционным способом.

Планируется, что федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина