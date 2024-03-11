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Экономика

«Яндекс» подал заявление о листинге обыкновенных акций на Мосбирже

17:55, 11.03.2024

Банк России зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций международной компании акционерного общества «Яндекс» (MOEX: YNDX). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу».

Там рассказали, что «Яндекс» готовится к реструктуризации и регистрирует новую компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. По данным агентства, в списке зарегистрированных в САР компаний МКАО «Яндекс» пока не появилось.

На фоне новостей о регистрации акций обыкновенные акции «Яндекса» на Мосбирже выросли на 5,59%, до 2 428,8 руб. за бумагу.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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