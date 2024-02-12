В МВФ ожидают замедления роста экономики Ближнего Востока из-за войны в Газе

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в текущем году рост экономик стран Ближнего Востока и Северной Африки замедлится. Это объясняется сокращением добычи нефти и негативными последствиями эскалации конфликта в секторе Газа.

— Что касается ближайших перспектив Ближнего Востока и Северной Африки, то мы ожидаем, что рост ВВП в этом году составит 2,9%: это выше, чем в прошлом году, но все же ниже наших октябрьских прогнозов. Это во многом объясняется краткосрочным сокращением добычи нефти, конфликтом между сектором Газа и Израилем, а также жесткой денежно-кредитной политикой, которая все еще необходима, — рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае (ОАЭ).

Также в числе негативных факторов она назвала действия хуситов. По ее словам, они вызвали рост цен на грузоперевозки и снижение объемов транзита через Красное море почти на 50%.



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Галия Гарифуллина